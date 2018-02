Surfista morto a Quartu: attesa l'autopsia

Dovrà stabilire la causa esatta del decesso

Di: Ansa

Sarà eseguita domani pomeriggio l'autopsia sul cadavere di Gabriele Viale, l'autista del Ctm, 62 anni di Quartu, morto ieri pomeriggio mentre faceva surf sul litorale di Margine Rosso.

Il medico legale Roberto Demontis, incaricato dalla Procura di Cagliari, dovrà stabilire se l'uomo sia deceduto a seguito di un malore, forse provocato dall'acqua gelida, oppure se sia annegato mentre tentava di raggiungere a nuoto la riva. La tragedia è avvenuta poco dopo le 14.

Capitaneria e vigili del fuoco sono stati messi in allarme da un passante che ha visto il surfista in difficoltà. In zona sono state subito inviate una motovedetta della Guardia costiera, il mezzo dei sommozzatori dei pompieri e due gommoni di privati che abitano nelle vicinanze. Il 62enne è stato visto dal testimone abbandonare la tavola da surf, sulla quale si era nel frattempo seduto, e nuotare verso la riva, ma non l'ha mai raggiunta, finendo per essere inghiottito dalle acque. Il cadavere, ancora in superficie, è stato recuperato poco dopo dai soccorritori.