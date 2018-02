Turismo e Trasporti: domani gli Assessori Argiolas e Careddu al Chiostro San Francesco

L’incontro è promosso dalla segreteria cittadina del Partito Democratico

Di: Antonio Caria

Due tematiche di notevole importanza, non solo per Alghero ma per tutto il Nord Sardegna, sia dal punto di vista dello sviluppo economico che per le implicazioni legate al diritto alla mobilità.

“Le politiche per il turismo e i trasporti, le prospettive per il 2018” è il titolo dell’incontro promosso dalla segretaria cittadina del Partito Democratico, in programma domani 17 febbraio alle 17.30, presso il Chiostro di San Francesco.

Sarà anche un’occasione per dibattere sulle vicende che hanno riguardato, in questi ultimi anni, l’aeroporto della città catalana, in modo particolare del suo sviluppo e delle prospettive future. Tra gli altri temi che verranno trattati, anche quello del turismo del territorio. Prevista la partecipazione degli Assessori regionali Barbara Argiolas (Turismo) e Carlo Careddu (Trasporti). All’incontro sono stati invitati i rappresentanti dei lavoratori, delle imprese e delle istituzioni.