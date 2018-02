Rimorchio navi: aumento tariffe del 7,31%

Dall’anno 2007 il servizio di rimorchio nel porto di Porto di Torres viene garantito dalla società Moby Spa

Di: Redazione Sardegna Live

Con l’ordinanza n. 05/18 del 07.02.2018 il capo del compartimento marittimo di Porto Torres C.F.(CP) Emilio Del Santo ha proceduto alla revisione delle tariffe relative al servizio di rimorchio nel porto di Porto Torres, le quali in linea con le direttive ministeriali devono essere aggiornate con una cadenza biennale.

Dall’anno 2007, il servizio di rimorchio nel porto di Porto di Torres viene garantito dalla società Moby Spa con tre unità di cui una a propulsione azimutale e due unità con sistemi tradizionali.

Il rimorchio portuale è un servizio di interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, la sicurezza dei porti nonché la protezione e il rispetto dell’ambiente marino.

Il servizio svolto dai rimorchiatori che operano nel porto di Porto Torres risulta, pertanto, indispensabile per garantire standard elevati di sicurezza in una realtà complessa come quella turritana caratterizzata non solo da collegamenti marittimi che garantiscono il trasporto passeggeri ma anche da navi che scalano il porto per scaricare prodotti chimici, petroliferi e merci pericolose.

Le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di Porto Torres, come si legge nell’ordinanza, subiranno un aumento pari al 7,31%.

Per avere informazioni nello specifico è possibile consultare l’ordinanza CLICCA QUI