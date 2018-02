Furti e ricettazione in Marmilla: scoperto sodalizio criminale

I dettagli illustrati nella conferenza stampa.

Di: Alessandro Congia

Un vero e proprio sodalizio criminale, dedito nei comuni della Marmilla, a furti con scasso, spaccate nei circoli privati per sottrarre slot machine, ancora ai danni di distributori di benzina (Mandas e Furtei), ai postamat esterni e non ultimo il tentato omicidio con investimento di un furgone rubato di un appuntato dei carabinieri. Reati sui quali i militari dell'Arma della Compagnia di Sanluri, coordinati dal capitano Giovanni Mureddu, insieme ai colleghi del capoluogo, guidati dal colonnello del comandante provinciale dei carabinieri di via Nuoro, Luca Minnitti, hanno posto fine dopo serrate indagini iniziate dal maggio scorso. In carcere per ora, a parziale esito delle attività ancora in corso, sono finiti Ettore Murgia, 51enne, con precedenti, di Villamar, Francesco Nicolò Mascia, 21enne, con precedenti, di Villamar (figliastro del Murgia).

Gli altri 6 indagati sono Simone Sanna, 28enne, pregiudicato di Villamar, Roberto Scamonati, 21enne, incensurato, di Villamar; Giuseppe Murgia, 26enne, con precedenti, di Nurri; Mauro Pitzalis, 26enne, con precedenti, di Nurri; Salvatore Buesca, 28enne, con precedenti, di Orgosolo; Ladu Leonardo, 26enne, con precedenti, di Ollollai. 

I reati contestati, dal pm che coordina le indagini (Alessandro Pili) sono, insieme agli atri 6 indagati, sono tentato omicidio, ricettazione, rapina, furto aggravato, porto abusivo di armi clandestine e uccisione di animali.