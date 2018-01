Incidente stradale a Cabras: 18enne gravemente ferito

L'auto a bordo della quale viaggiava si è ribaltata

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella notte alla periferia di Cabras. Un giovane di 18 anni, Mirko Troncia, era alla guida di un'auto lungo la provinciale per Nurachi quando il mezzo, per cause ancora da chiarire, è uscito fuori strada ribaltandosi.

Troncia è rimasto intrappolato dentro l'abitacolo, così si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Oristano.

Sul posto anche gli operatori del 118 che hanno trasportato il giovane all'ospedale di Oristano in ambulanza. Per Troncia, che ha riportato diverse lesioni, un trauma toracico e addominale, è stato disposto il trasferimento al Brotzu di Cagliari.

Poche ore prima, a Terralba in via Marceddì, una Fiat Punto si è ribaltata andando a sbattere contro un'abitazione. La ragazza alla guida non ha riportato alcuna ferita.