Sabato 10 febbraio il “Carnevale Silighese” 2018

In programma la sfilata e la degustazione delle frittelle

Di: Antonio Caria

La Pro loco di Siligo, presieduta Angela Maria Pisoni, ha predisposto il programma per l’edizione 2018 del carnevale. L’appuntamento, che si terrà nella sola giornata di sabato 10 febbraio, comincerà alle 15.30 con la sfilata in maschera che si snoderà per le vie del paese.

Al termine, avverrà la premiazione del carro o del gruppo più bello e della maschera più originale. L’evento si concluderà al salone parrocchiale con frittelle e musica per tutti.