I carabinieri denunciano un 34enne per ricettazione

I militari hanno trovato nella sua abitazione capi d'abbigliamento e monili d'oro

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Sassari hanno denunciato in stato di libertà D.P., 34enne di origine bengalese, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

L’indagine, portata avanti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stata finalizzata ad individuare gli autori dei furti commessi in alcuni appartamenti ed esercizi commerciali in città, ma anche ad approfondire i ruoli svolti dalle figure ad essi collegate, una serie di soggetti che acquistano e poi rivendono gli oggetti provento dei furti in questione.

Proprio in quest’ottica è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del cittadino bengalese, ma residente a Sassari, all’interno della quale sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento con tanto di cartellini e piastre anti taccheggio ancora attaccati, nonché svariati monili in oro. Di conseguenza il soggetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari.

Attualmente, presso la caserma dei carabinieri di Sassari, sono in corso le operazioni volte alla restituzione del materiale rinvenuto ai legittimi proprietari che hanno subito i furti nelle proprie abitazioni o esercizi commerciali e che possono recarsi presso gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile per procedere all’eventuale riconoscimento dei rispettivi beni di proprietà.