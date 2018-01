Evadeva al fisco 143.000 euro, nei guai imprenditore di Quartu

Il reato emerso da un'indagine della Guardia di finanza

Di: Redazione Sardegna Live

Un imprenditore di Quart Sant'Elena è finito nei guai dopo la verifica condotta dalle fiamme gialle di Cagliari nei confronti del suo esercizio commerciale operante nel settore della ristorazione.

L'azione dei finanzieri ha permesso di verificare come il titolare dell'attività nascondesse all'erario 143.760 euro e non pagasse l'Iva per oltre 14.000 euro.

L'imprenditore è risultato evasore totale per tre annualità