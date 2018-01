Cagliari. Incendiate quattro auto nella notte

La Polizia ha avviato le indagini

Di: ANSA

Notte di fuoco a Cagliari: sono state incendiate quattro auto. Il primo episodio si è verificato in via Ardenne, nel quartiere di Is Mirrionis, dove è stata data alle fiamme una Fiat Panda.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e i vigili del fuoco.

Tre, invece, le auto distrutte dalle fiamme in via Monteleone a Prri. Il rogo, appiccato poco prima delle 5, ha avvolto una Fiat Panda, una Peugeot 206 e una Hyundai.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che nel giro di un'ora hanno domato le fiamme.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini sull'episodio.