I dati drammatici della Polizia stradale: 884 incidenti con 25 vittime in Sardegna nel 2017

Complessivamente sono stati controllati circa 50mila conducenti per verificare le loro condizioni psicofisiche

Di: Ansa

Quasi 900 incidenti rilevati, 25 persone decedute, 743 feriti, oltre 35mila infrazioni al codice della strada contestate. Sono alcuni dei numeri relativi all'attività svolta negli ultimi 12 mesi dagli agenti della polizia stradale del compartimento della Sardegna. Dall'inizio dell'anno e fino al 31 dicembre sono uscite 10.921 pattuglie.

Potenziati i servizi di controllo della velocità, 537 nell'anno appena trascorso. Contestate 35.352 infrazioni al codice della strada di cui 2.699 proprio per eccesso di velocità. 6.082 le multe per chi non ha allacciato le cinture di sicurezza (il 25% in più rispetto al 2016), 1.200 i multati perché sorpresi a utilizzare il cellulare.

Complessivamente sono stati controllati circa 50mila conducenti per verificare le loro condizioni psicofisiche anche con l'utilizzo dell'etilometro. 1.341 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, 61 per essersi messi al volante sotto l'effetto di stupefacenti. Ritirate 3.267 patenti e 2.084 carte di circolazione.

Sul fronte degli incidenti ne sono stati rilevati 884 con 25 morti in 20 sinistri e 743 feriti. Importante anche l'attività di polizia giudiziaria: 33 le persone arrestate, 1.213 i denunciati, controllati 159 esercizi pubblici connessi alla circolazione stradale.