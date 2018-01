Quattro giovani finiscono in ospedale per un' intossicazione da monossido di carbonio

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri

Di: Ansa

Brutta avventura di fine anno per quattro ragazzi del Sulcis che avevano deciso di festeggiare il capodanno a Olbia, assistendo al concerto di J-Ax. La sera del 31, i giovani, tra i 23 e i 28 anni, sono finiti al pronto soccorso del Giovanni Paolo II per per un'intossicazione da monossido di carbonio.

I quattro hanno accusato gli stessi sintomi: forte mal di testa, nausea, vomiti. Dopo le prime analisi i medici dell'ospedale olbiese hanno disposto l'immediato trasferimento dei quattro ragazzi all'ospedale Marino di Cagliari per Il trattamento nella camera iperbarica.

Ora i giovani stanno bene e sono fuori pericolo. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Olbia. Sotto esame l'appartamento preso in affitto dai quattro giovani in una traversa di via Mameli a Olbia.

Un perito eseguirà i controlli degli impianti e della caldaia a gas, il cui malfunzionamento potrebbe essere la causa dell'intossicazione.