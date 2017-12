“S. Elia di Monte Santo-Il primo cenobio benedettino della Sardegna tra storia, arte e devozione popolare”. Pubblicato il libro curato da Giuseppe Zichi e Giovanni Strinna

L’opera, edita da “All’insegna del Giglio”, raccoglie dei saggi di alcuni studiosi sul territorio di Monte Santo dal periodo bizantino fino al tardo Medioevo.

Di: Antonio Caria

Uno dei simboli del Meilogu è, senza ombra di dubbio, il “Monte Santo” di Siligo. Grazie ai suoi 733 metri d’altezza, il monte a forma di trapezio consente ai tanti appassionati di trekking di poter ammirare uno splendida visuale che, nelle giornate di bel tempo, riesce ad arrivare anche alle coste della Corsica.

Sul piano, di quasi 16 ettari, sorge l’antica Chiesa dei Santi Elia ed Enoch risalente, presumibilmente, all’undicesimo secolo. Una festa molto sentita non solo dai silighesi ma anche da molti fedeli dei paesi circostanti che, in occasione della festa, in programma il giorno di Pasquetta, decidono di percorrere a piedi il sentiero che porta alla sommità del monte. Una volta arrivati presso l’edificio religioso, è tradizione effettuare tre giri quale ringraziamento in onore del Santo.

Una storia molto antica, legata anche ai monaci di Montecassino. Ed è proprio “S. Elia di Monte Santo-Il primo cenobio benedettino della Sardegna tra storia, arte e devozione popolare” il titolo del libro curato daGiuseppe Zichi e Giovanni Strinna, pubblicato in questi giorni dalla casa editrice “All’insegna del Giglio”.

L’opera è composta da una serie di saggi, scritti da vari studiosi, che riguardano il territorio di Monte Santo e le sue chiese dal periodo bizantino al tardo Medioevo con una parte dedicata alle dispute per la gestione della festa campestre di Sant’Elia.