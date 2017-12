Ancora sangue nelle strade della Sardegna: 23enne si schianta contro il pilone di un ponte sulla 554 e muore

Sale a tre il numero delle vittime sulle strade della Sardegna il giorno di Natale. Dopo i due fratelli morti ieri nel Nuorese, nella notte ha perso la vita un giovane di 24 anni che con l'auto si è schiantato contro il pilone di un ponte sulla strada statale 554, nel Cagliaritano, all'altezza del km 18,200, poco prima dello svincolo per la nuova SS 125.

Il corpo di Simone Meloni, di Quartu Sant'Elena, è stato scoperto nella sua Fiat Punto bianca semiaccartocciata da un automobilista che attorno alle 3.30 ha dato l'allarme al 118. I soccorsi sono stati inutili.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, per estrarre il giovane dalla macchina, e la polizia stradale di Cagliari che ha eseguito i rilievi dell'incidente, in cui non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto non sono stati trovati segni di frenata.

Meloni si era allontanato da casa dopo aver avuto una discussione con l'ex moglie. Parenti e amici lo stavano cercando.

A trovarlo sul luogo dell'incidente è stato poi il padre, allarmato dalla presenza dei lampeggianti della volante della polizia sul posto. La salma, dopo il riconoscimento, e' stata trasferita nel cimitero di Quartu.