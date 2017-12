“Natale Banarese 2017”. Martedì 26 dicembre il Concerto di Natale

La Chiesa di San Lorenzo ospiterà l’esibizione del pianista Raffaele Moretti e de “Su Cuncordu Banaresu”

Di: Antonio Caria

Martedì 26 dicembre alle 18.00, nella Chiesa di San Lorenzo Martire a Banari, avrà luogo il concerto del maestro Raffaele Moretti. Diplomato, con il massimo dei voti, in pianoforte a 18 anni, Moretti ha a Parigi con Aldo Ciccolini. Inoltre, ha seguito per sei anni il Master di Musica Spagnola presso l'Accademia Marshall di Barcellona, nella classe di Alicia de Larrocha.

Allievo della International Piano Foundation, sul lago di Como, Ha suonato per le più importanti società di concerti in Italia, negli Usa, Messico, Argentina, e in, Europa, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra e Ungheria.

Ad allietare il pubblico presente, anche l’esibizione dei padroni de “Su Cuncordu Banaresu”, diretti dal maestro Salvatore Serra e guidati dalla presidente Maria Antonietta Ledda. L’Associazione culturale, nata nel 2001, ha al suo attivo due incisioni discografiche: la prima, “Phanos” nel 2009 mentre la seconda, “Limbazos Arcanos”, del 2016.

Il coro è composto da 20 elementi, divisi in quattro sezioni (Boghe, Mesa Boghe, Contra e Basciu), che interpretano vari brani della tradizione religiosa e profana della Sardegna. Nel loro curriculum anche alcune esibizioni all’estero come a Pineda de Mar, in Spagna (2011), Wehingen in Germania (2012), Praga (2014) e Croazia (2016).

Nel settembre di quest’anno, la formazione coristica ha preso parte al primo Convegno Regionale "Sonos in Limba", al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell' Università degli Studi di Sassari. Inoltre, è stata riconosciuta di “Interesse Nazionale” durante le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Il programma prevede l’esecuzione del “Te Deum”, Sonata n.3 op. 35 e 24 Preludi op. 28 di Chopin, Nanneddu Meu, le 5 sonate di Scarlatti e Images, libro I - Reflets dan l'eau, Hommage à Rameau, Mouvement di Debussy.