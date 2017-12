Prima edizione di “Mountain-hack” a Milano. Tra i vincitori anche un ragazzo dell’itc Musinu

L’iniziativa, promossa dal Miur, ha l’obiettivo di conoscere la montagna quale patrimonio da valorizzare

Di: Antonio Caria

La conoscenza della montagna quale patrimonio naturalistico da difendere, conoscere e valorizzare. Con queste finalità, il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ha promosso “Mountain-hack”, organizzata in occasione della giornata internazionale della montagna 2017.

Il primo Hackathon della scuola italiana ha visto 90 studenti, provenienti da vari istituti italiani, cimentarsi in una maratona progettuale dove, grazie al supporto di mentori, esperti e ricercatori, hanno potuto lavorare, o meglio, immaginare nuovi modelli, soluzioni e prototipi in grado di sostenere la crescita dei territori montani, in modo particolare quelli alpini e appenninici.

La manifestazione, che si è svolta all’interno della seconda edizione di “Cime”, un appuntamento nazionale dedicato alla ricerca e all’innovazione, ha avuto luogo nelle giornate dell’11 e 12 dicembre, presso l’Università degli studi di via festa del eprdoono numero 7 a Milano.

Tra i protagonisti, anche due studenti dell’Itc “Musinu di Thiesi, uno dei quali Francesco Montesu, con il suo gruppo, si è aggiudicato il primo posto nella graduatoria nazionale, vincendo anche un viaggio in Nepal.