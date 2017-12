Finanziaria. Risorse a pioggia per chiese, musei e feste, a disposizione 40 milioni di euro

Durissima la reazione di Pietro Pittalis (FI): "E' lo strumento per farvi campagna elettorale, perché il Pd è in caduta libera"

Di: Ansa

Chiese, musei, premi, feste tradizionali, associazioni e altro ancora. E' qui che vanno a finire i 40 milioni di euro a disposizione del Consiglio regionale, lasciati liberi dalla Giunta nella manovra 2018 da 7,7 miliardi.

Ecco alcuni esempi. Con emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 sugli enti locali presentati dal centrosinistra, l'Aula ha dato il via libera allo stanziamento di 100mila euro a favore del Comune di Sassari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Candelieri.

Altri 150mila euro saranno destinati al Comune di Calangianus per la sistemazione e la messa a norma dello stabile adibito a Museo del sughero; 100mila euro al Comune di Ozieri per la ristrutturazione della sede del Centro di documentazione; 30mila per l'organizzazione del premio "Città di Ozieri"; 300mila euro per il Comune di Orotelli per il completamento del Museo "Casa-Cambosu" e la realizzazione del Parco letterario multimediale "Salvatore Cambosu"; 200mila euro per l'Archivio storico diocesano di Sassari; 236mila euro per il rifinanziamento dei lavori per la Parrocchia San Giovanni Evangelista a Quartu Sant'Elena.

La distribuzione è continuata nel pomeriggio con l'autorizzazione di 50mila euro per il 2018, 2019 e 2020 per sostenere le attività dell'associazione internazionale "Amici della terra cruda".

L'unico emendamento dell'opposizione passato è quello di Michele Cossa (Riformatori) che autorizza 20mila euro al Comune di Sestu per la pubblicazione di un volume sulla storia della città.

Durissima la reazione di Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia. "Si tratta di uno zibaldone dove entra tutto, questa è una Finanziaria che ha etichette riferibili ben precise - ha tuonato - se è lo strumento per farvi la campagna elettorale perché il Pd è in caduta libera, se pensate che il modo per risollevare le sorti del partito sia questo, accomodatevi, state facendo un qualcosa che sa di un'operazione al ribasso, ma rischiate di rimanere scottati". Votati gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, l'Aula è passata all'esame dell'articolo 3 "Disposizioni in materia di ambiente e territorio".