Covid. A Sassari positivi ancora in calo: ora sono 63

Migliora ulteriormente la situazione: nessun nuovo caso rispetto al precedente rilevamento

Sono in ulteriore calo i positivi a Sassari. Ad oggi, secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, si registrano 63 casi di Covid, nessuno dei quali nuovo. Quattro i ricoverati (come sempre già inclusi nel totale) e 35 le persone in quarantena. Una situazione in costante miglioramento, così come in altre realtà del nord Sardegna, quali Alghero, dove i positivi accertati sono 55.