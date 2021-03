Il virtual race di ciclismo inaugura il primo Giro di Autunno in Barbagia

Da Nuoro fino a Mamoiada, passando per Orgosolo con la partecipazione di circa 500 atleti in rappresentanza di 32 nazioni

Di: Roberto Tangianu

“Vincolati dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, abbiamo saputo cogliere questa nuova opportunità di promozione del territorio e grazie alla tecnologia, con un format originale, si potranno vivere esperienze realistiche ed emozionanti e far conoscere alcune zone interne dell’Isola”.

Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, questa mattina, durante la presentazione della prima edizione del “Giro Autunno in Barbagia”, una gara di ‘virtual cycling’, promossa dall’Assessorato del Turismo, dalla Camera di Commercio di Nuoro e da Aspen, che si volgerà giovedì 8 aprile, alle 20 (con inizio della diretta alle 19.30), e sarà trasmessa su alcune piattaforme digitali.

“Una gara ciclistica virtuale, realizzata per la prima volta in Sardegna – ha aggiunto l’assessore Chessa – che si svolgerà in uno scenario ambientale tra i più belli dell’Isola, con un percorso di 30 chilometri, da Nuoro fino a Mamoiada, passando per Orgosolo, e che vedrà la partecipazione di circa 500 atleti e atlete (il 40% stranieri) in rappresentanza di 32 nazioni, ma che è rivolto anche ad un gran numero di appassionati che, oltre a godersi la gara, potranno scoprire le bellezze di quel territorio, raccontate da esperti e testimonial”.

"Le azioni promozionali tradizionali non sono più sufficienti, perciò puntando anche su una strategia digitale possiamo far conoscere la Sardegna in ogni angolo del pianeta. Peraltro, il cicloturismo è uno dei settori sui quali puntiamo per il rilancio e la destagionalizzazione del turismo nell'Isola, soprattutto per la promozione delle zone interne. Al termine di questo difficile momento, che ha generato una pesante crisi per tutto il comparto, è necessario farsi trovare pronti con un territorio in grado di accogliere i turisti di tutto il mondo per 365 giorni all’anno”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.