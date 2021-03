Villacidro. Stipulano una polizza online, ma è una truffa: vittima madre e figlia

Il falso assicuratore ha anche inviato messaggi e chiamate a sfondo sessuale alla giovane. I Carabinieri lo identificano

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 57enne, disoccupata di Villacidro, e la figlia di 31 anni si sono rivolte ai Carabinieri e hanno presentato una denuncia per il reato di truffa.

In particolare, a gennaio scorso, le due donne avevano rinvenuto sul web il numero telefonico di un presunto agente assicurativo di una famosa compagnia tedesca. Il ragazzo prometteva faville e in effetti una RCA auto annuale per 173 euro appariva essere un’opportunità molto conveniente. Stipulata la polizza, andando sul sito ufficiale della casa madre, la 57enne si era poi resa conto dell’inesistenza del contratto e della connessa copertura assicurativa, benché il bonifico fosse partito già da qualche giorno.

La figlia allora aveva contattato telefonicamente il truffatore, ma invece di fornire risposte, il ragazzo aveva iniziato a molestare la giovane con messaggi e chiamate a sfondo sessuale.

I Carabinieri sono riusciti nel giro di quasi due mesi a ricostruire quanto avvenuto e a identificare l’autore del raggiro e delle molestie sessuali. Si tratta di un 23enne di Castel Volturno ben noto alle forze dell’ordine, identificato in quanto destinatario del bonifico truffaldino e materiale utilizzatore dell’utenza telefonica attraverso la quale le molestie e il raggiro sono stati consumati. Avrà un processo a Cagliari.