Cagliari. Narco-traffico: arrestata 57enne, dovrà scontare una pena residua di circa 14 anni

La condanna definitiva è stata emessa a seguito dell’operazione della squadra Mobile “Compagnia delle Indie”

Di: Redazione Sardegna Live

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Cagliari, nei confronti di una cittadina nigeriana di 57 anni, indagata per traffico di droga.

Nella mattinata di ieri gli investigatori hanno rintracciato e arrestato la donna, che dovrà scontare un residuo di pena di quasi 14 anni. La condanna definitiva è stata emessa a seguito dell’operazione della squadra Mobile “Compagnia delle Indie”, una scrupolosa attività di indagine iniziata negli anni 2004 e 2005, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che coinvolse oltre 40 persone, indagate ed in parte già condannate in via definitiva, a vario titolo, per delitti di natura associativa in materia di narco-traffico nazionale ed internazionale, nell’ambito della quale è stata accertata anche l’attività illecita della donna.

E’ proprio in considerazione di ciò che la Suprema Corte di Cassazione ha accolto la richiesta degli investigatori della Squadra Mobile, rigettando il ricorso della donna e di altro soggetto già detenuto, rinviando, inoltre, per alcuni altri imputati gli atti alla Corte d’Appello per un ulteriore giudizio.

La 57enne, dopo le formalità di rito è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Uta.