Quando si sceglie una slot machine per giocare

Vediamo quali i principali parametri per scegliere le slot originali e sicuri.

Di: Redazione

Ci sono centinaia di slot machine: ogni sviluppatore nella propria collezione ha un assortimento impressionante di giochi diversi. Quando si sceglie una slot online da giocare, prima cosa che conta è un aspetto visivo del gioco, non tutti e non sempre guardano alle caratteristiche tecniche di una slot machine. Secondo gli esperti nel settore di gameplay, difficile destinquere la migliore slot machine, perché i criteri di valutazione per ogni giocatori sono diversi. Vediamo quali i principali parametri per scegliere le slot originali e sicuri.

Numero di rulli

La maggior parte delle slot moderne ha cinque rulli. Ci sono slot con quattro, sei e più rulli rotanti. Un'altra categoria comune di slot è quella a tre rulli. Se la semplicità del gioco e le regole chiare sono importanti per te, allora è meglio scegliere le slot machine con tre rulli. Raramente hanno giri gratuiti o mini-giochi, ma a volte ci sono simboli speciali. I simboli del premio sono generalmente i frutti.

Perché ci sono linee negli slot e quante ce ne sono

Tutti conoscono l'essenza dell gioco nelle slot machine: per vincere, devi raccogliere le stesse immagini di seguito. Queste righe sono chiamate linee di pagamento.

Le prime slot machine avevano solo una linea retta orizzontale. Le slot stesse erano dotate di tre rulli, quindi per vincere dovevano apparire 3 immagini identiche al centro. A proposito, è stato grazie alle slot machine che il segno 777 ha acquisito l'aura di un numero fortunato: questa era la combinazione più pagata. Le linee nelle video slot possono essere diritte, a zigzag e formare angoli complessi. Differiscono anche nella direzione. In alcune slot online le combinazioni vengono contate da un lato, ad esempio, da destra a sinistra, in altri - in entrambe le direzioni. Queste informazioni dovrebbero essere controllate nella tabella dei pagamenti.

Di solito, nelle video slot ci sono da 1 a 25 linee di pagamento. Questo è numero sufficiente, considerando che, le moderne slot machine online utilizzano simboli bonus. Ci sono video slot con molte linee - 243 e persino 1024. Questi slot machine è un tipo raro e non si trovano spesso.

Le tematiche popolari nelle slot online

I casinò virtuali sono richiesti da molti utenti. Uno dei vantaggi di questo passatempo è vasta selezione di giochi. Oggi l'assortimento di slot machine nei casinò online, incluso www.cassinonic.com/it/games/slots, è piuttosto ampio. Allo stesso tempo, ci sono gli argomenti più popolari delle slot machine tra gli utenti. È su di loro che i produttori di slot sono guidati quando rilasciano i nuovi giochi.

Prima di tutto, le slot, che possono essere chiamate tradizionali per tema. Sono dedicati a caccia al tesoro, apertura di casseforti in banca, infiltrazione nei bunker nemici come spia , un pirata che si aggira per l'oceano in cerca di tesori. Tutti con una grafica disegnata a mano piuttosto semplice e divertente.

Il secondo importante gruppo di slot machine è basato su film e libri. Molto spesso, vengono presi come base i blockbuster di Hollywood, specialmente quelli che parlano di supereroi.

Un'altra serie è slot machine in 3D e jukebox, che si distinguono per il loro design in stile moderno. Ci sono relativamente pochi amanti della musica tra i giocatori, ma le slot machine dedicate a certe band o alla musica in generale sono molto popolari. La maggior parte delle slot 3D viene utilizzata attivamente nei dispositivi mobili per il gioco d'azzardo.

3. La presenza di simboli speciali

Non tutti i simboli delle slot machine hanno funzioni standard - formare la combinazione vincente. Alcuni dei simboli hanno ruollo e funzioni speciali. Tre tipi di simboli speciali si trovano più spesso nelle slot:

- Wild. Chiamato un simbolo "jolly", in quanto è in grado di sostituire qualsiasi simbolo che manca in riga, per formare una combinazione vincente. A volte il jolly può raddoppiare l'importo vincente della partita.

- Scatter. A differenza di altri simboli, che portano il giocatore alla vincita di soldi veri o virtuali (in versione demo) , i simboli scatter nelle slot machine sono sempre un gioco gratuito aggiuntivo. In alcune slot, la ripetuta presenza di scatter porta alla continuazione del gioco bonus in modalità infinita.

- Bonus. Il bonus stesso non viene pagato, ma un certo numero di bonus che appaiono contemporaneamente sullo schermo avviano il mini gioco. Un mini gioco è solitamente dedicato al tema della slot e può svolgersi in più fasi.