Slot machine irregolare, nei guai “Il Veliero” a S.Elia

Il blitz degli agenti della Questura di Cagliari ha permesso di sanzionare il gestore

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito dei servizi pianificati dalla Polizia di Stato, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza in tutto il territorio della Provincia di Cagliari, il Questore di Cagliari ha predisposto mirati servizi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa relativa alla gestione dei locali pubblici.

La squadra Volante e la squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno svolto i controlli in particolare in un circolo privato “Il Veliero” nel quartiere di Sant’Elia.

Nel corso delle verifiche è stato rinvenuto e sequestrato un apparecchio elettronico - slot machine - risultato irregolare in quanto non collegato alla rete telematica dei Monopoli di Stato e privo di nulla osta all’esercizio, per tale ragione è stata elevata una sanzione di circa 2.300 euro. All’interno della slot vi erano circa 500 euro che saranno anch’essi oggetto di confisca da parte dei Monopoli di Stato.

Dagli accertamenti esperiti dai poliziotti della Squadra Amministrativa è emerso che il titolare era sprovvisto anche delle previste autorizzazioni del Sindaco per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per questo gli è stata comminata la sanzione amministrativa di 5.000 euro.