L’ex marito va a vivere vicino a lei con la nuova compagna: 59enne risarcita

La donna, lasciata per un’altra dopo 40 anni, è stata risarcita per danni morali a seguito di una grave depressione

Di: Alessandra Leo

Il marito l'ha lasciata dopo quasi 40 anni per un’altra donna e con quest'ultima è andato a vivere nella stessa strada dove abita l’ex moglie, una casalinga 59enne di Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, che è stata così risarcita per danni morali.

"Risarcita e soddisfatta", riporta a Il Resto del Carlino il legale della 59enne che aveva portato l'ex marito in tribunale anche perché non le pagava gli alimenti e smettendo di contribuire al pagamento del mutuo della casa, causandole con i suoi comportamenti "uno stato di fortissima depressione".

"Per me è stato un incubo" - ha riferito l'ex moglie, come riporta Fanpage, ai quotidiani locali - "Se n’è andato via di casa dalla sera alla mattina, mi ha mollato per un'altra".

Come se non bastasse, lo scorso agosto l’uomo è andato a convivere con la nuova compagna proprio nella via dove abita la ex moglie con uno dei figli della coppia.

La 59enne, come riporta Fanpage, così deciso di chiedere la separazione con addebito con annesso il risarcimento dei danni morali, "per tutto quello che ho sofferto a causa di questa situazione". E la giustizia le ha dato ragione.

Grazie a un accordo consensuale, la donna ha ottenuto un assegno di mantenimento di 350 euro al mese, oltre agli arretrati e a 4.300 euro a titolo di risarcimento per i danni morali.