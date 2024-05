Sfugge ai genitori e cade in un laghetto: grave un bimbo di 2 anni

Grande spavento: il piccolo ha perso i sensi e adesso è ricoverato in prognosi riservata

Di: Redazione Sardegna Live

Sfuggito al controllo dei genitori è caduto in un laghetto artificiale. E' successo ieri sera ad Ardea, in provincia di Roma, protagonista un bimbo di due anni.

Il piccolo si è allontanato sfuggendo all'attenzione dei genitori, ieri alle 19:30, a Marina Tor San Lorenzo, nel corso di una festività religiosa.

Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 che hanno trovato il bambino privo di sensi.

Dopo le prime manovre di soccorso è stato elitrasportato all'ospedale Bambino Gesù in gravi condizioni. Ricoverato in prognosi riservata, attualmente è in condizioni stabili.