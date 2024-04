Fassino accusato di tentato furto di profumo: il caso arriva in procura

“In mano avevo il trolley, nell’altra il cellulare. Così ho appoggiata la confezione nella tasca della giacca, non ho ancora tre mani”, ha detto il deputato

Di: Redazione Sardegna Live, foto Tiscali Notizie

È stata depositata dagli agenti della Polaria negli uffici della procura di Civitavecchia l’informativa sulla denuncia nei confronti del deputato Piero Fassino per tentato furto di una confezione di profumo al duty free dell’aeroporto di Fiumicino. Ora, come informa Fanpage, spetterà al pm decidere se procedere e affidare alla polizia giudiziaria la delega per svolgere ulteriori approfondimenti sul caso.

I FATTI. Lo scorso 15 aprile, una volta superati i controlli per prendere un aereo per Strasburgo, Fassino si è fermato al duty free e ha preso una confezione di profumo da regalare a sua moglie. “In mano avevo il trolley, nell’altra il cellulare. Così l’ho appoggiata nella tasca della giacca, non ho ancora tre mani”, ha detto il deputato.

Ma per gli addetti si sarebbe trattato di tentato furto e uno di questi avrebbe commentato: “Ancora?” facendo intendere che non si trattasse della prima volta, come avrebbero dichiarato i lavoratori anche successivamente, sempre secondo quanto informa Fanpage. “Non vi permettete”, avrebbe risposto Fassino “in maniera animata”, prima di pagare sia il profumo che un altro prodotto.

Sembrava tutto concluso, ma poi è scattata ugualmente la denuncia per tentato furto nei confronti del deputato.