Esplode la pentola a pressione: muore una 46enne a Catania

La donna, madre di 8 figli, stava preparando da mangiare per la fine del Ramadan

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Drammatico incidente domestico a Caltagirone, in provincia di Catania, dove una donna 46enne è deceduta a causa dell’esplosione di una pentola a pressione che stava utilizzando.

La vittima, di origina pakistana e madre di 8 figli, è morta sul colpo mentre preparava da mangiare per la famiglia in occasione della fine del Ramadan.

Come riportano i quotidiani La Sicilia e Il Giornale di Sicilia, informa TgCom 24, l’esplosione è stata con tutta probabilità causata da un cattivo funzionamento della valvola di sfogo oppure da un errato utilizzo dell’oggetto.

Sul posto, come riporta Fanpage, sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Per la 46enne non c’è stato purtroppo nulla da fare e sul caso la Procura ha aperto un’inchiesta.