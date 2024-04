Condannato per l'omicidio di Willy: Pincarelli si sposa in carcere

L'assurda vicenda: una 28enne si è innamorata di lui seguendo la vicenda giudiziaria al tg, il prossimo 16 aprile si sposano

Si sposerà in carcere Mario Pincarelli, detenuto a Civitavecchia dopo la condanna in via definitiva a 21 anni per l'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte.

La futura sposa una giovane di 28 anni che si sarebbe innamorata di Pincarelli vedendolo al telegiornale durante le settimane in cui si è tenuto il processo.

I due si sarebbero visti soltanto una volta, in occasione di un'udienza. La data delle nozze è fissata per il prossimo 16 aprile.

Oltre a Pincarelli è stato condannato anche Francesco Belleggia (23 anni), mentre per i fratelli Bianchi bisognerà attendere l'appello bis, poiché la Cassazione ha chiesto di rivedere le attenuanti generiche che avevano portato a un’attenuazione della pena nel primo processo d’appello.