Terribile scontro con un Range Rover: muoiono due carabinieri

Ferite altre quattro persone, tutte ricoverate. I due militari avevano 25 e 27 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Terribile schianto nella note lungo la statale 91, tra Eboli e Campagna, dove sono rimasti coinvolti tre veicoli. Fra le auto coinvolte una volante dei Carabinieri, che è entrata in collisione con un Range Rover finito a sua volta contro un terzo mezzo.

Ad avere la peggio i militari. Il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l'appuntato scelto Domenico Ferrero, 27, hanno infatti perso la vita in seguito al sinistro. Inutili i tentativi di salvataggio da parte dei soccorsi intervenuti.

Rimaste ferite nell'impatto altre quattro persone, tra cui un terzo carabiniere. Tutte ricoverate, alcune in prognosi riservata. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine.