Moka esplode mentre prepara il caffè: Lucia muore dopo 24 ore di agonia

Oggi i funerali della maestra in pensione tanto amata da tutti, a Borgetto proclamato il lutto cittadino

Di: Alessandra Leo, foto Fanpage

Un incidente domestico le è costato la vita: Lucia Taormina, maestra in pensione 66enne, stava preparando il caffè e casa quando è esplosa la moka investendola in pieno e provocandole ustioni e lesioni che le sono state fatali.

Dopo 24 ore di agonia, la vittima si è spenta all’ospedale di Palermo, in cui era arrivata in condizioni disperate, Durante l’incidente, come riporta Fanpage, la 66enne si trovava da sola e a trovarla accasciata sul pavimento e priva di sensi è stato il marito.

Oggi, sabato 6 aprile si sono svolti i funerali: la donna era conosciuta e molto ben voluta dalla comunità, tanto che a Borgetto, di cui era originaria, è stato proclamato il lutto cittadino.

"È con profondo dolore e sincero cordoglio che il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e il Presidente del Consiglio si uniscono al lutto che ha colpito la famiglia Oliveri/Taormina per la scomparsa improvvisa della loro cara moglie e madre. In questi momenti di indescrivibile tristezza, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze al marito Nunzio Oliveri, ai familiari, agli amici e a tutti coloro che le volevano bene, assicurando il nostro supporto e vicinanza. In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, abbiamo deciso di dichiarare il lutto cittadino nella giornata dei funerali, invitando l'intera comunità a unirsi in un momento di ricordo", si legge sul profilo ufficiale del Comune di Borgetto.