Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: elenco e orari

Per i ritardatari della spesa all'ultimo minuto, la lista dei supermercati aperti anche a Pasqua e Pasquetta

Di: Redazione Sardegna Live

La spesa per pranzi e cenoni è sempre impegnativa sotto le feste, e può capitare di dimenticare fatalmente un ingrediente indispensabile. Ecco la lista dei punti vendita dalla grande distribuzione aperti il giorno di Pasqua o a Pasquetta, in cui ti potersi recare per gli acquisti dell'ultimo minuto.

Gigante: aperti al mattino quasi tutti i punti vendita. In generale l'orario (ma è sempre consigliabile verificare sul sito di riferimento) va dalle ore 8-8.30 fino alle 12.30-13.

Esselunga: chiusi a Pasqua. Apertura prevista per lunedì 1° aprile, Pasquetta.

Conad: chiusi i supermercati in periferia, resteranno aperti quelli in centro (soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma, Firenze, Bologna) per venire incontro ai turisti. L'orario può variare a secondo del punto vendita, è preferibile verificare sul web.

Carrefour: punti vendita aperti secondo l'orario consueto.

Pam Panorama: supermercati chiusi nel giorno di Pasqua. A eccezione dei punti vendita di Napoli, che rimarranno aperti secondo il consueto orario, e Roma, dove alcuni punti vendita osserveranno aperture straordinarie e altri rispetteranno il solito orario domenicale.

Aldi: i punti vendita saranno chiusi a Pasqua, ma aperti a Pasquetta con orario domenicale.

Famila: previste aperture straordinarie per domenica 31 marzo (Pasqua).

Crai: alcuni punti vendita saranno aperti, ma ogni gestore ha scelto autonomamente i propri orari (consultare il sito o telefonare direttamente al negozio per info).