Sardo ucciso a L'Aquila. Prefetto: "Indagini tempestive"

Dopo l'arresti dei presunti responsabili: "Grazie agli agenti per l'estrema tempestività, la professionalità e la competenza"

Di: Redazione Sardegna Live, foto poliziadistato.it

Alla luce dell'operazione attraverso la quale le forze di polizia hanno arrestato i presunti autori dell'aggressione avvenuta ieri a L'Aquila, in Via Fortebraccio, a seguito della quale è deceduto un 59enne di origini sarde, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha espresso la propria soddisfazione per l'efficace opera compiuta all'Aquila dalle forze guidate dal questore Enrico De Simone.

"Desidero ringraziare il questore De Simone - ha detto - insieme a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno partecipato alle operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila alla quale va esteso il mio ringraziamento, per l'estrema tempestività, l'elevata professionalità e la qualificata competenza ancora una volta dimostrate a tutela della sicurezza di questo territorio".

"Il mio apprezzamento - ha detto ancora - va esteso al comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola Mirante, al comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Cosimo Lamanuzzi per l'impegno e la dedizione quotidiani".