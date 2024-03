Weekend primaverile con sole e clima mite, qualche nuvola sulla Sardegna

Anticiclone africano sull’Italia, peggioramenti per la festa del papà

Di: Redazione Sardegna Live

L’anticiclone africano che domina in queste ora sull’Italia porterà un fine settimana primaverile con sole, qualche pioggia e clima mite. È quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

L'alta pressione sarà prevalente in questo venerdì di metà marzo, anche se un flusso umido nei bassi strati, accompagnato da venti di Libeccio, porterà pioviggine tra Liguria e Toscana e qualche addensamento nuvoloso anche al Nord e in Sardegna. Sul resto dello Stivale le condizioni meteo saranno primaverili. Sabato, il transito di un fronte perturbato sui Balcani causerà un aumento dell'instabilità sul versante adriatico e localmente al meridione. Nel corso della giornata non sono esclusi veloci scrosci di pioggia, più probabili a ridosso della dorsale appenninica e tra Basilicata, Calabria e Puglia. Infine domenica 17 marzo è previsto pieno sole.

Anche la nuova settimana vedrà un barometro 'ottimista' con valori di alta pressione e sole prevalente: solamente per la Festa del Papà potremo ritrovare qualche locale e rapido rovescio.

Nel dettaglio - Venerdì 15. Al nord: nuvole in aumento, pioviggine in Liguria. Al centro: cielo via via più nuvoloso, piovaschi sulla Toscana. Al sud: bel tempo. - Sabato 16. Al nord: sole, qualche pioggia sul Triveneto più orientale. Al centro: sole e piogge intermittenti. Al sud: verso sera piogge sugli Appennini. - Domenica 17. Al nord: bel tempo, ma nebbia al mattino in pianura. Al centro: bel tempo. Al sud: nubi irregolari. - Tendenza: atmosfera piuttosto stabile anche nella nuova settimana.