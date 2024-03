Meloni: “Non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima”

Le parole della Premier sul tema del fisco in Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Era il 2007 quando l’allora ministro all’economia, Tommaso Padoa-Schioppa, disse “Le tasse sono una cosa bellissima” intervistato a In mezz'ora su Rai3 da Lucia Annunziata.

Oggi, dopo 16 anni, Giorgia Meloni risponde all’ex ministro: "Io non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima". Queste le parole della premier, al convegno sul fisco alla Camera, che oggi si discute. La stessa ha aggiunto: "Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice: non abbiamo amici cui fare favori se non gli italiani onesti che pagano le tasse e contribuiscono al bilancio pubblico",

UE - "Stiamo lavorando per allineare le sanzioni ai parametri europei perché quelle che avevamo erano sproporzionate, illogiche e vessatorie. E anche abbastanza inutili", ha sottolineato Meloni. "Sono molto fiera che siamo noi a mettere ordine in una materia che per moltissimi anni è stata messa in un cassetto perché troppo complessa.

"LO STATO È VICINO AI CONTRIBUENTI E LE AZIENDE" - Il fisco è una delle prime materie che abbiamo voluto affrontare approvando una riforma attesa da 50 anni, che ha l'obiettivo di disegnare una nuova idea di Italia più vicina alle esigenze dei contribuenti" e delle "aziende.”

"Ci hanno accusato di voler aiutare gli evasori, di allentare le maglie fisco, di nascondere condoni immaginari". La stessa ha riportato i numeri del 2023: “È stato l'anno record nella lotta all'evasione fiscale con, 24,7 miliardi entrati nelle casse dello Stato; 4,5 miliardi e mezzo in più rispetto all'anno precedente".