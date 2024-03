8 marzo: ingresso gratuito per le donne nei luoghi di cultura statali

Di: Redazione Sardegna Live

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha proposto ed è stato programmato l' ingresso gratuito per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali venerdì 8 marzo , in cui si celebra la Giornata della Donna.

Numerose iniziative sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull'importanza culturale della ricorrenza mondiale.