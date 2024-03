Mercurio visibile nel cielo, annuncerà la primavera

Il pianeta Mercurio, solitamente molto difficile da osservare, quest'anno sarà ben visibile nel cielo di marzo

Di: Redazione Sardegna Live

Il pianeta Mercurio annuncerà la primavera: solitamente molto difficile da osservare, trovandosi sempre basso sull'orizzonte e vicino al Sole, quest'anno sarà ben visibile nel cielo di marzo , grazie a condizioni particolarmente favorevoli che consentiranno infatti di individuarlo facilmente dopo il tramonto.

" Un'occasione imperdibile per ammirarlo ", sottolinea l'Unione Astrofili Italiani.

Sarà dunque questo pianeta ad annunciare la primavera: l' equinozio , il momento in cui giorno e notte hanno uguale durata, cade il 20 marzo alle ore 04,06 italiane.

L'astro più luminoso visibile in cielo dopo il tramonto è ancora Giove , ma il suo intervallo di osservabilità si riduce sempre più ed è ormai limitato alle prime ore della sera. Marte, Venere e Saturno, invece, compaiono sull'orizzonte orientale al mattino presto, tra le luci dell'alba.

La Luna sarà invece protagonista, il 25 marzo, di un'eclissi di penombra , anche se si tratta di un evento piuttosto modesto: sarà visibile in Italia solo per pochi minuti con la Luna al tramonto, al termine della notte tra il 24 e il 25 marzo. La Luna entrerà nella penombra proiettata dalla Terra alle ore 05,53 e raggiungerà il massimo dell'eclisse alle 08,12. Non sarà questa, però, l'unica occasione per ammirare il satellite della Terra: questo mese la troviamo in congiunzione con Marte e Venere la mattina dell'8 marzo, e con Giove e l'ammasso stellare delle Pleiadi il 14 e 15 marzo.

Il passaggio tra inverno e primavera vede il cielo ancora dominato dalle più note costellazioni invernali, ma nelle prime ore della notte, a Est, fanno la loro apparizione le grandi costellazioni zodiacali del Leone e della Vergine. Il cielo meridionale, invece, sarà povero di stelle brillanti: con l'aiuto di una mappa sarà possibile riconoscere le costellazioni dell'Unicorno, dell'Idra e, vicino alla Vergine, il Cratere.

Marzo permetterà anche di osservare la Stazione Spaziale Internazionale , che farà diversi luminosi passaggi sopra l'Italia a partire dal 14 marzo.

Foto: passioneastronomia.it