Ad Ascoli Piceno verrà intitolato un parco a Emanuela Loi

Un parco pubblico alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, vittima nella strage di via D'Amelio

Di: Redazione Sardegna Live

Venerdì prossimo, 23 febbraio, ad Ascoli Piceno verrà intitolato un parco pubblico alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, componente della scorta del magistrato Paolo Borsellino, morta in servizio il 19 luglio 1992 nell'attentato di via D'Amelio a Palermo.

Alla cerimonia in via Giuseppe Verdi presenzieranno autorità istituzionali, civili, militari ed ecclesiastiche. Lo fa sapere la Questura di Ascoli, che nel marzo 2023 aveva onorato la memoria dell'agente Loi con uno spettacolo al Teatro Ventidio Basso dal titolo "lo, Emanuela-Agente della scorta di Paolo Borsellino", tratto dall'omonimo romanzo di Annalisa Strada con la regia di Sara Poli, portato in scena da Laura Mantovi.

Uno spettacolo a cui avevano assistito oltre 600 studenti, che ha ripercorso la vita di Emanuela Loi nell'ambito della commemorazione delle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio e di quelle di Firenze, Roma e Milano.