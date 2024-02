Sanremo, oggi la seconda serata: ecco la scaletta

Questa sera si esibiranno solamente 15 cantanti in gara, che saranno presentati dai restanti 15 artisti

Di: Redazione Sardegna Live - foto copertina da Instagram Story Sanremorai

Potrebbe concludersi prima, rispetto a quella di apertura, la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Si esibiranno solamente 15 cantanti in gara, che saranno presentati dai restanti 15 artisti, che non canteranno nel corso della serata. Domani i ruoli si ribalteranno. Gli abbinamenti tra gli interpreti e i presentatori sono stati definiti, questa mattina, durante la consueta conferenza stampa.

Questa sera il primo cantante a esibirsi sul palco sarà Fred De Palma, chiuderà la serata invece Clara. Ecco la scaletta completa della seconda serata:

Fred De Palma presentato da Ghali

Renga Nek presentati da La Sad

Alfa presentato da Mr. Rain

Dargen D’Amico presentato da Diodato

Il Volo presentati da Rose Villain

Gazzelle presentato dai Bnkr44

Emma presentata da Santi Francesi

Mahmood presentato da Alessandra Amoroso

BigMama presentata da Il Tre

The Kolors presentati da Angelina Mango

Geolier presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè presentata da Sangiovanni

Annalisa presentata da Maninni

Irama presentato da Ricchi e Poveri

Clara presentata da Negramaro

Esprimeranno invece il voto per i Big sia il pubblico da casa tramite televoto sia la Giuria delle Radio. Alla fine della serata saranno comunicati sempre i primi 5 classificati.

La co-conduttrice sarà Giorgia. La cantante festeggerà sul palco i 30 anni del brano “E poi”. Nella seconda serata

Tra gli ospiti della seconda serata il pianista Giovanni Allevi, dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo, il compositore salirà sul palco per tornare ad esibirsi al pianoforte; Leo Gassmann, che dà il volto a Califano nel film tv in onda su Rai1 domenica 11 febbraio, all'indomani della finale. Sul palco anche il cast di Mare fuori e la Nuova Orchestra Santa Balera per i 70 anni di Romagna mia.

Sul palco ci sarà anche John Travolta. L’attore, che compirà 70 anni il prossimo 18 febbraio, è già stato al festival 2006 condotto da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello.

Da piazza Colombo Rosa Chemical, mentre Bob Sinclar animerà la festa sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo.