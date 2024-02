Nordio: "Grazie alle forze dell'ordine per la cattura di Raduano"

Il boss evaso da Badu 'e Carros catturato in Corsica

Di: Redazione Sardegna Live

"Esprimo la mia gratitudine a tutte le Forze dell'ordine che con il coordinamento dei magistrati e in cooperazione con le autorità francesi hanno catturato Marco Raduano, evaso lo scorso febbraio dal carcere di Nuoro. Ringrazio in modo particolare il Nucleo centrale investigativo della Polizia penitenziaria per la consueta collaborazione". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commentando la cattura del boss evaso da Nuoro.

"Il boss della mafia garganica, uno fra i dieci latitanti più pericolosi, è di nuovo finalmente assicurato alla giustizia", conclude l'esponente dell'Esecutivo.

Raduano, recluso nel braccio di alta sicurezza del penitenziario di Badu 'e Carros, era riuscito a fuggire il 24 febbraio dello scorso anno calandosi con delle lenzuola annodate dal muro di cinta e facendo perdere per mesi le proprie tracce.