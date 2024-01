Ai domiciliari a Cagliari, esce dall'ospedale e va a fare un giro

I Carabinieri hanno arrestato ieri a Cagliari, per evasione, un 50enne che si trovava agli arresti domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno arrestato ieri a Cagliari , in flagranza del reato di evasione un 50enne di Quartu Sant'Elena .

L'uomo si trovava agli arresti domiciliari all'interno del proprio caravan, parcheggiato in un'area balneare del Comune di Cagliari, dove aveva stabilito il suo domicilio.

Al termine di un ricovero ospedaliero avvenuto nel corso della notte e sino alle 11:50 circa di ieri, una volta dimesso non ha fatto rientro al proprio domicilio , ma ne ha approfittato per fare un giro non autorizzato.

Contattato telefonicamente dai militari dell'Arma, il 50enne si è rifiutato di fornire indicazioni in merito alla sua esatta posizione , ed è stato quindi rintracciato e arrestato alle 15:30, mentre percorreva a piedi via Capponi.

L'uomo è stato condotto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato.