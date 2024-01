Liliana Segre: “Il Giorno della Memoria per me è 365 giorni l’anno”

Oggi la ricorrenza cade mentre in Medio Oriente è in corso la guerra tra Palestina e Hamas

Di: Redazione Sardegna Live

Sono trascorsi 79 anni da quel 27 gennaio 1945, quando venne liberato il campo di sterminio ad Auschwitz. Da allora, ogni anno si ricorda l’orrore della Shoah attraverso il Giorno della Memoria, ma oggi la ricorrenza cade proprio mentre in Medio Oriente è in corso la guerra tra Palestina e Hamas.

“Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta quella data per ricordarsi di una vita fa. Per me il Giorno della Memoria per me è 365 giorni l’anno - ha affermato oggi Liliana Segre all’Università Statale di Milano - Tutti possono essere uguali o diversi ma quel giorno non si dimentica mai”.

“Mi ha sempre fatto soffrire l’odio tra le parti, non concepisco la vendetta”, ha detto la senatrice.