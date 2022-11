Ancora minacce da no vax a Liliana Segre. “Questa volta denuncio”

“Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni” ha detto la senatrice a vita

Di: Stefano Soro

La senatrice a vita Liliana Segre ha rivelato di aver ricevuto ancora minacce dai No vax e, per questo, ha fatto sapere di voler denunciare gli autori dei messaggi.

“La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d'Europa obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e le minacce di morte che mi vengono fatte anche perché sono vaccinata, e non sono una no vax. Non più tardi di ieri mi è arrivata una maledizione così forte firmata, per cui una volta tanto farò causa a questa persona” ha detto la Segre al forum nazionale delle donne ebree d'Italia a Milano. “Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni” ha aggiunto.