Agroalimentare. La Sardegna al Sigep di Rimini da oggi al 24 gennaio

Protagonisti la gelateria, la pasticceria, la panificazione artigianale e il caffè, assieme con le opere d'arte di Anna Gardu

Di: Redazione Sardegna Live

Ha preso il via oggi a Rimini la prima giornata del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè (SIGEP). La Regione Sardegna, rappresentata dall'assessore Valeria Satta, è presente con un proprio spazio espositivo voluto dall'assessorato dell'agricoltura. La partecipazione al SIGEP, curata dall'Agenzia Laore, è considerata una preziosa opportunità per mettere in luce le straordinarie produzioni dolciarie, le paste e i pani della tradizione e poter, al contempo, tessere relazioni commerciali.

Lo spazio riservato alla Sardegna sarà animato da momenti di degustazione curati dalle aziende espositrici, che coniugano la maestria della pasticceria e della panificazione di qualità alla passione per le radici culturali nelle loro produzioni, tra cui “Su Pistiddu” e “S’Aranzada”, i dolci di mandorle come gli amaretti e i sospiri, i pabassinos, le tiliccas, le panadas di Cuglieri. Alle specialità della tradizione a pasta di mandorla si unisce la magia delle creazioni “dolci gioielli” realizzate dalla straordinaria abilità dell’artista pasticcera Anna Gardu di Oliena, che per l’occasione esporrà nell’area istituzionale una selezione della sua mostra “Il Profumo dei gioielli”.

Opere d’arte innovative, frutto della creatività e di un nuovo linguaggio per tramandare insieme le tradizioni millenarie dolciarie, del ricamo, della lavorazione caratteristica dell’intreccio e tipica della filigrana, in chiave contemporanea e internazionale. I visitatori del SIGEP potranno così esplorare tra saperi antichi e raffinate rivisitazioni della produzione dolciaria e della panificazione della Sardegna realizzate con materie prime di qualità.

Un’occasione per far conoscere al pubblico nazionale e internazionale del Salone, punto di riferimento per le innovazioni del settore del Foodservice Dolce e vetrina panoramica delle novità del mercato, la ricchezza e l'autenticità dei prodotti che la nostra Isola può offrire. La Sardegna potrà finalmente mostrarsi al resto d'Italia e al mondo anche per le sue importanti ed originali produzioni dolciarie e tradizioni - precisano dall'assessorato dell'agricoltura. Questa di Rimini, confidano sia la prima di una lunga serie di partecipazioni a questo importante evento.