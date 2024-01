San Marino verso divieto di smartphone nelle scuole per under 11

C'è la proposta di legge: ""Emergenza educativa e sociale ormai insostenibile"

Di: Redazione Sardegna Live

San Marino va verso il divieto degli smartphone per gli under 11. Il governo vuole infatti adottare una legge ad hoc per vietare, almeno nelle scuole elementari e medie, l'uso del telefonino. Come riportano i media locali, il Consiglio grande e generale ha approvato una istanza d'arengo, ossia un suggerimento di legge che arriva dai cittadini.

L'istanza era stata presentata ai capitani reggenti, i capi di Stato sammarinesi, dopo che un gruppo di docenti delle scuole media aveva lanciato l'allarme riguardo "un'emergenza educativa e sociale ormai insostenibile".

Così è arrivata la richiesta di una maggior regolamentazione, con il divieto di tablet e smartphone per i ragazzi sotto gli 11 anni, in primis nelle scuole ma, se possibile, anche nei locali pubblici (evenienza quest'ultima improbabile).

Non sono ancora chiare le modalità né i luoghi in cui eventualmente verrebbe vietato l'utilizzo una più precisa regolamentazione si avrà soltanto con la proposta di legge che recepisce l'istanza.