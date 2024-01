Malore improvviso: Sara muore mentre era in vacanza con la famiglia

Si trovavano a Londra, il marito e i tre figli sono sotto shock

Di: Alessandra Leo

È morta mentre si trovava in vacanza a Londra con il marito e i tre figli di 17, 14 e 10 anni Sara Caretto, 40 anni, originaria di Marcon, in provincia di Venezia.

Un decesso improvviso, sopraggiunto in un momento che sarebbe dovuto essere di gioia e spensieratezza, mentre la famiglia si trovava in Inghilterra con altre coppie di amici. Come riporta Il Messaggero, la settimana scorsa è stato appreso che la donna ha avuto un malore ed è stata portata in un ospedale britannico con l’ambulanza dove, nonostante le cure, è deceduta.

Una notizia che ha sconvolto il paese e ha lasciato il marito e i tre figli della donna sotto shock. Le cause del decesso non sono al momento note: come riporta Il Messaggero, il coniuge, raggiunto telefonicamente, non ha fornito alcuna risposta.

Sicuramente è stata una tragedia del tutto inaspettata che, come tutte le morti di persone giovani, lascia tutti sgomenti.