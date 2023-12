Meteo: Capodanno sotto la pioggia, freddo per la Befana

Capodanno bagnato, seguito da schiarite poi per i primi giorni del nuovo anno, con temperature ancora sopra la media

Di: Redazione Sardegna Live

Capodanno bagnato, seguito da schiarite poi per i primi giorni del nuovo anno, con temperatura, per l'anno più caldo della storia a livello globale che supera anche il bollente 2016, che restano ancora sopra la media, ma la Befana potrebbe portare un po ' di freddo: è quanto spiegato da Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it .

Nonostante le temperature miti qualcosa cambierà proprio sul fotofinish dell'anno: è in arrivo una perturbazione atlantica, collegata ad un profondo e violento ciclone centrato sulle Isole Britanniche. Per San Silvestro il brindisi sarà bagnato su parte del Nord e sul versante tirrenico.

Il 31 dicembre è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica, collegata ad un fronte in movimento tra Francia e Germania: al mattino ci saranno delle piogge, deboli, su Liguria e Lombardia e qualche debolissima goccia di pioggia potrà scendere anche su tutto il versante tirrenico, in anticipo rispetto al previsto.

In seguito, un anno dopo, nel 2024 ci sarà subito un miglioramento con le ultime precipitazioni al mattino sul Triveneto e sul Basso Tirreno; dal primo pomeriggio si apriranno anche delle schiarite e non farà freddo, il tempo poi sarà asciutto quasi ovunque salvo al Sud e in Sardegna meridionale.