Festeggia i 18 anni in discoteca poi viene travolto da un treno

Il macchinista non è riuscito ad arrestare la corsa del convoglio e per il giovane non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Tragica fatalità per un giovane di 18 anni in Lombardia. Walid Hibaoiu, origini marocchine, ha perso la vita proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno.

Il ragazzo aveva trascorso buona parte della notte con gli amici in una discoteca di Colico per festeggiare la maggiore età poi all’alba, intorno alle 6, è stato travolto da un treno della linea Lecco-Sondrio in transito in quella zona.

Dopo averlo visto sui binari, il macchinista ha azionato la frenata rapida d’emergenza ma non è riuscito ad arrestare la corsa del convoglio. Purtroppo sono risultati inutili anche i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti degli agenti della Polfer per cercare di far luce sulla tragedia e capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo volontario.