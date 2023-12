Chiara Ferragni: la tuta del pentimento è sold out

Di: Redazione Sardegna Live

Chiara Ferragni ha indossato una tuta grigia nel suo video di scuse riguardante il caso dei pandori Balocco, sobrietà e profilo basso dovevano prevalere nel messaggio di riparazione inviato dall'influencer dopo lo scandalo.

Ma l'effetto Ferragni continua ad essere un potente motore di vendita nel settore fashion e questo capo d'abbigliamento è diventato immediatamente un oggetto di desiderio nonostante il prezzo elevato.

La tuta indossata nel cliccatissimo video si è esaurita in breve tempo ed è andata sold out dopo poche ore: si tratta di un capo in lana e angora firmato Laneus , prezzo di cartellino 600 euro , ed è lo stesso look era stato sfoggiato in montagna durante il soggiorno in Svizzera dei Ferragnez.

" Con il suo jumpsuit del brand Laneus Chiara Ferragni ha vinto un'altra battaglia. È riuscita a provocare indignazione, commozione e il sold out del capo in cachemire. Chapeau. La nota influencer, tra le lacrime, ha vinto un'altra battaglia. È il suo mestiere, supportato indubbiamente da una squadra di esperti e attenti consiglieri " ha dichiarato all'Adnkronos Edoardo de' Giorgio, esperto di marketing, professore in alcune importanti Accademie di Moda Italiane, consulente tv.