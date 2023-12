Bimbo di 2 anni muore di overdose: il padre potrebbe evitare il carcere

L’uomo è accusato di aver dato al bimbo pasta al ragù con hashish

Di: Redazione Sardegna Live

Diego Feltrin, il 42enne accusato di omicidio colposo, spaccio di droga al bambino e morte come conseguenza di altro reato per aver provocato il decesso del proprio figlioletto di soli 2 anni il 28 luglio 2022, potrebbe evitare il carcere.

Il bimbo morì a Codissago per overdose da hashish dopo che il padre, come sostiene l’accusa, gli diede da mangiare pasta al ragù con la droga disciolta nel sugo con lo scopo di “farlo stare tranquillo e addormentarlo”.

Ma questo punto è molto difficile da provare in quanto, come informa Open, se il giudice non dovesse accogliere l’impostazione dell’accusa, cadrebbe l’ipotesi di spaccio di droga al bimbo e di conseguenza anche quella della morte. A questo punto si aprirebbe la strada a riti alternativi, come il rito abbreviato o il patteggiamento.