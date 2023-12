Giulia Cecchettin, l’auto di Filippo Turetta arriverà oggi in Italia

Sulla Grande Punto nera è stato trasportato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin

Di: Alessandra Leo

La Grande Punto nera di Filippo Turetta, ora in carcere a Verona e reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, arriverà su una bisarca questa sera in Italia tra le 20:30 e le 21 nella caserma dei Carabinieri di Parma, dove verranno effettuate le analisi scientifiche.

L’auto, in cui è stato trasportato il corpo senza vita della 22enne di Vigonovo, era stata fermata sull’autostrada A9 lo scorso 18 novembre vicino a Lipsia, in Germania. La Punto si trovava sotto la custodia della Polizia tedesca, “congelata” in un deposito.

Dentro l’abitacolo erano stati trovati un marsupio appartenente a Turetta, un paio di guanti, un coltello con lama lunga 12 centimetri, un paio di scarpe macchiate, una scheda telefonica prepagata e un cellulare, ancora non si sa se di Filippo o di Giulia. Turetta per una settimana aveva dormito e mangiato dentro l’auto.