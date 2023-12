Arrestato barbiere pusher: a far insospettire i troppi clienti calvi

L’attività da barbiere era in realtà una copertura

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Il lavoro da barbiere era una copertura perché in realtà vendeva droga: un 55enne è stato arrestato nella giornata di ieri, 1° dicembre, a Genova, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tanti clienti, di cui molti senza capelli, affollavano da tempo la sua barberia. Sono stati proprio i troppi calvi a far insospettire i Carabinieri che hanno deciso di effettuare dei controlli sia nel negozio che presso l’abitazione del 55enne.

I sospetti erano fondati: i militari hanno trovato infatti sia hashish che cocaina, oltre a bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. Dalle indagini è emerso che molte persone si recavano in barberia solo per acquistare droga mentre altre si facevano fare un taglio di capelli o sistemare la barba e compravano pure lo stupefacente.

Il barbiere è stato condotto nel carcere di Marassi.